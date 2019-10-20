Beşiktaş 34. başkanını seçiyor
Beşiktaş bugün 34. başkanını seçiyor. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay, Siyah-Beyazlılara hizmet için yarışacak.
İstanbul plakasına denk gelen bu çok özel numaralı koltuğa kimin oturacağı merak konusu. Saat 10.30’da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak seçimde 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı var. Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.
NEZAKET ZiYARETi
Seçime 24 saat kala, Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı biraraya geldi. Ahmet Nur Çebi Serdal Adalı’yı Etiler’deki seçim bürosunda ziyaret etti. Sonra da Adalı, Çebi’ye ziyarette bulundu.n bu çok özel numaralı koltuğa kimin oturacağı merak konusu.
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