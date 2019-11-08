Beşiktaş 3 senede nereden nereye geldi! Namağlup Şampiyonlar Ligi'nden nagalip UEFA Avrupa Ligi'ne...

Beşiktaş yakın geçmişini mumla arıyor. Şenol Güneş’le üst üste kazanılan şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi’nde gruptan namağlup çıkmayı başaran Beşiktaş, çok kısa bir süre içinde bambaşka bir kimliğe büründü. Avrupa’nın en güçlü takımlarına yenilmeyen Siyah-Beyazlılar, bu kez daha zayıf rakiplere karşı galibiyet sevinci yaşamayı unuttu. Braga karşısında ilk köşe vuruşunu 86. Dakikada kazanan Beşiktaş, sahada genç isimlere şans verdi. Maçtan sonra konuşan genç futbolcu Kartal, “Taraftarlarımızdan çok özür diliyoruz. Kendimizi ligde affettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Son haftalarda iyi bir performans sergileyen Karius da dün çok kötü bir günündeydi. Alman file bekçisi, “İstediklerimizi yapamadık. Lig şampiyonluğu için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra bütün konsantrasyonumuzu buna vereceğiz” diye konuştu.

(Akşam)