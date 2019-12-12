12 Aralık 2019 Perşembe 14:48:25 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 14:49:41
Beşiktaş 3 oyuncusunun menajeriyle masaya oturdu
Beşiktaş'ta "gitmeyeceğim" diyen Lens menajeri Kees Vos ile buluştu.
Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Hollanda'da Oğuzhan, Necip ve Lens'in menajeri Kees Vos'la da bir araya geldiği öğrenildi. "Gitmeyeceğim" diyen Lens'i ikna etmesinin zor olduğunu söyleyen Vos'un, Feyenoord'dan kimsenin de kendisiyle temas kurmadığını itiraf ettiği; Oğuzhan konusunda ise oyuncudan kendisine gelen bir istek olmadığını, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda bir planı olup olmadığını bilmediğini anlattı.
(Takvim)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT