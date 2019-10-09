Beşiktaş 2 ayda 15 yıldızını sakatlığa kurban verdi
Kara Kartal geride kalan 2 aylık süreçte tam 15 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Burak ve Atiba’dan uzun süre yararlanamayan Beşiktaş son olarak Dorukhan’ın sakatlığıyla yıkıldı.
STAR
SEZONA istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta üst üste yaşanan sakatlıklar da kötü gidişatın üzerine adeta tuz biber ekti. Siyah-Beyazlılar 2 aylık süreçte tam 15 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Beşiktaş’ta sakatlık kabusu yaşayan oyuncular şöyle: Karius (uyluk), Ruiz (kasık), Roco (zedelenme, kasık), Burak (yaralanma), Gökhan (kırık, zorlama), Atiba (açıklanmadı), Dorukhan (diz kapağında kıkırdak kopması), Oğuzhan Özyakup (uyluk), Ljajic (uyluk), Orkan (uyluk), Caner (zorlama), Rıdvan Yılmaz (kırık), N’Koudou (migren, uyluk), Diaby (mide), Güven (bel ağrısı).
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT