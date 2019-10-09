Beşiktaş 2 ayda 15 yıldızını sakatlığa kurban verdi

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SEZONA istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta üst üste yaşanan sakatlıklar da kötü gidişatın üzerine adeta tuz biber ekti. Siyah-Beyazlılar 2 aylık süreçte tam 15 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Beşiktaş’ta sakatlık kabusu yaşayan oyuncular şöyle: Karius (uyluk), Ruiz (kasık), Roco (zedelenme, kasık), Burak (yaralanma), Gökhan (kırık, zorlama), Atiba (açıklanmadı), Dorukhan (diz kapağında kıkırdak kopması), Oğuzhan Özyakup (uyluk), Ljajic (uyluk), Orkan (uyluk), Caner (zorlama), Rıdvan Yılmaz (kırık), N’Koudou (migren, uyluk), Diaby (mide), Güven (bel ağrısı).