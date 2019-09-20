Beşiktaş 13 günde 4 kritik maça çıkacak
Beşiktaş'ı önümüzdeki haftalarda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zorlu bir fikstür bekliyor.
Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor.
Ligde Rizespor beraberliği sonrası Gazişehir'e yenilen, Avrupa'ya ise Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu hafta Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş, içeride Wolverhampton ile oynadıktan sonra ligde lider Alanyaspor'u ağırlayarak milli araya girecek.
13 gün içerisinde Beşiktaş, zorlu 4 maça çıkacak.
23 Eylül: Başakşehir
29 Eylül: Trabzonspor (D)
3 Ekim: Wolverhampton
6 Ekim: Alanyaspor
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