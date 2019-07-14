Berg elden kaçtı hedef Bony

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR, Marcus Berg’i elinden kaçırdı... İsveçli golcüyü kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Bordo-Mavililer, Rus ekibi Krasnodar’ın araya girmesiyle oyuncuyu kaybetti. Berg, dün Krasnodar’la sözleşme imzaladı. Trabzonspor, bunun üzerine rotasını Bony’ye çevirdi. Fildişi Sahilli golcü ile sıkı bir pazarlığa tutuşan Karadeniz ekibi, oyuncunun istediği imza parasında indirim yaptırmaya çalışıyor. Taraflar imza parasında anlaşırsa Bony, Fırtına’ya gelecek.