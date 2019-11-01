01 Kasım 2019 Cuma 09:57:07 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 10:00:15
Berat Ayberk Özdemir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşine taktı
Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.
Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.
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