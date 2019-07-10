10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32:12 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33:04
Benoit Poulain Kayserispor'da
İstikbal Mobilya Kayserispor, son olarak Club Brugge forması giyen stoper Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Clup Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz.”
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