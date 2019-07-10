Benoit Poulain Kayserispor'da

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Clup Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz.”