  • Bist 100
    98247.6
  • Dolar
    5,7004
  • Euro
    6,3911
  • Altın
    254,8150
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşması, Rum basınını korkuttu Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşması, Rum basınını korkuttu
Mısırlı muhaliflerin hikayesi beyazperdeye taşınıyor Mısırlı muhaliflerin hikayesi beyazperdeye taşınıyor
Merih Demiral: Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum Merih Demiral: Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum
Trabzonspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı Trabzonspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Türk Akımı 1 projesi Kasım ayında tamamlanacak Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Türk Akımı 1 projesi Kasım ayında tamamlanacak
Benjamin Tetteh'e Galatasaray'ın kapıları ardına kadar açıldı Benjamin Tetteh'e Galatasaray'ın kapıları ardına kadar açıldı
Beşiktaş'ın ilgilendiği Filipe Luis, Atletico Madrid'de kalıyor Beşiktaş'ın ilgilendiği Filipe Luis, Atletico Madrid'de kalıyor
Yunanistan'da Miçotakis'in imtihanı başlıyor Yunanistan'da Miçotakis'in imtihanı başlıyor
Bekçilik yazılı sınav ne zaman? Bekçilik sınav konuları neler? Bekçilik yazılı sınav ne zaman? Bekçilik sınav konuları neler?
Deniz Türüç Fenerbahçe'de Deniz Türüç Fenerbahçe'de
Yeni yapılan araştırmalar beyin ağlarının yapısının sabit olmadığı gösterdi Yeni yapılan araştırmalar beyin ağlarının yapısının sabit olmadığı gösterdi
Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı
Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da
Alp Başaran, ABD'de Kongre seçimleri için New Jersey eyaletinden aday adayı oldu Alp Başaran, ABD'de Kongre seçimleri için New Jersey eyaletinden aday adayı oldu
Terör örgütü PKK, Ezidilerin vatanlarına dönmesini engelliyor Terör örgütü PKK, Ezidilerin vatanlarına dönmesini engelliyor
İngiltere, Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi İngiltere, Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi
İzmirli çöp dağlarına isyan etti İzmirli çöp dağlarına isyan etti
Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak
Gübre dağıtıcılık, lisans ve tescil belgeleri dijital ortamda Gübre dağıtıcılık, lisans ve tescil belgeleri dijital ortamda
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak 'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak
İzmir’in göbeğinde çöp dağları: Fare ve sinekten duramıyoruz, her yer pislik içinde İzmir’in göbeğinde çöp dağları: Fare ve sinekten duramıyoruz, her yer pislik içinde
THY ile Kuveyt Hava Yolları arasında anlaşma imzalandı THY ile Kuveyt Hava Yolları arasında anlaşma imzalandı
Kılıçdaroğlu'yla birlikte 10 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e sevk edildi Kılıçdaroğlu'yla birlikte 10 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e sevk edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Temmuz 2019 Salı 14:46:24 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 14:48:29

Benjamin Tetteh'e Galatasaray'ın kapıları ardına kadar açıldı

Çekya devi Sparta Prag forvet hattına Libor Kozak ve Martin Graiciar’ı transfer etti, Galatasaray'ın ilgilendiği Tetteh, sarı kırmızılı kulübe yaklaştı.

TM Dijital Haber Merkezi

2017’de Slovan Liberec’ten Fiorentina’ya transfer olan daha sonra eski takımına kiralık olarak gönderilen 20 yaşındaki futbolcu Martin Graiciar’ın Sparta Prag’a verilmesi Galatasaray cephesinde dikkat çekti.

SPARTA PRAG LİBOR KOZAK'TAN SONRA GRAİCİAR'I DA KADROSUNA KATTI

Fiorentina’nın Slovan Liberec’ten 1,5 milyon euro’ya transfer ettiği Graiciar geçtiğimiz sezon ‘Mor Menekşelerin’ U20 takımında görev alırken, genç yeteneğin ülkesinin dev takımlarından Sparta Prag’a kiralanması Galatasaray’ın Benjamin Tetteh yolunu açmış oldu. Çekya Ligi’ni üçüncü sırada bitiren ve 2014 yılından beri şampiyonluk göremeyen Prag, Vaclav Jilek’le özlediği hedeflere ulaşmak isterken, yönetimin Kozak ve Graiciar transferleri sonrası Tetteh konusunda daha esnek davranacağı bildirildi.

Ocak ayında Diagne transferinden önce Ganalı forvetle ilgilenen Galatasaray, Sparta Prag’ın yüksek bonservis talebi karşısında bu transferi sonlandıramamıştı.

İzmir’in göbeğinde çöp dağları
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
Deniz Türüç Fenerbahçe'de
S-400'ler bakın nasıl gelecek
Bahçeli'den kriz tellallarına Merkez Bankası ayarı
Cizre'de sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!
Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi bugün sunulacak
Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'mülteci' tepkisi: Sözler yerine getirilmedi
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yoğun ilgi Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç'a mahalleyi terk ettirdi
65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bakım parasına da zam
24 TV'de yeni bir program: Zamanın Ruhu
FETÖ'ye bir darbe daha!
Hayvanseverler derneğinde büyük skandal!
Arda Turan Galatasaray yolunda
Örnek olsun
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
'Alengirli işlerini açıklarım'
'Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ