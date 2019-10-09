GÜNEŞ

■A MİLLİ Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Dorukhan Toköz’ü ziyaret etti. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle önceki ameliyat edilen milli futbolcuya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunuldu. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, tüm takım ve kaptan Emre Belözoğlu katıldı. Güneş ve milliler, 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi.

GOLLER DORUKHAN İÇİN

■ DORUKHAN, Güneş ve Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Milli Takım'daki takım arkadaşları ve antrenörleri, Dorukhan'a ve babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva'da devam eden kampa geri döndü. Kartal’ın genç yıldızı da Ay-Yıldızlılar’a iki maçta da başarılar diledi ve “Benim için kazanın” dedi. A Milliler atılan golleri Dorukhan’a armağan edecek.

FUTBOLUN ACI GERÇEĞİ

■ HASTANE ziyaretinde Cenk Tosun’un Dorukhan’ı alnından öptüğü sırada diğer futbolcuların da duygulandığı görüldü. Cenk, kardeşi gibi gördüğü Dorukhan’a “Bunlar futbolun acı gerçeği… Ne yıldızlar ne sakatlıklar atlattı. Hepsi geçecek. Her şey güzel olacak. Tüm kulüplerin geçmiş olsun mesajı paylaştığı başka bir olay hatırlamıyorum. Bizim Everton’ın taraftar hesapları bile paylaşmış. Keşke her futbolcu senin kadar sevilse” sözleriyle destek oldu.