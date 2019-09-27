'Beni hırsız yaptılar'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TAKİ 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan başkan Fikret Orman, dün yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından şimdilik vazgeçti. Siyah-Beyazlı yönetim, yaptığı olağanüstü toplantıda mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim’de Akatlar Spor Salonu’nda Olağanüstü Kongre yapılmasına karar verdi. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde kongre 20 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

ADAYLIK KARARI ALABİLİR!

■ YÖNETİM toplantısı sonrası, başkan Fikret Orman’ın yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi. Yönetim Kurulu resmi kararını, internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Siyah-Beyazlı kulübün asbaşkanı Deniz Atalay, yaptığı açıklamada “Başkanımız Fikret Orman görevinin başındadır. İstifa etmesi söz konusu değil. Fikret Orman aday olup olmayacağına yasal süreci değerlendirerek karar verecek” dedi.

CANIMI, KANIMI VERDİM

■ FİKRET Orman, dün sabah başlayan toplantıya gelirken bir hayli üzgündü. Tecrübeli başkan istifa etmemesi için kulübün önünde kendisini bekleyen taraftarlarla konuşurken, yöneltilen suçlamalara karşı serzenişte bulunarak, “Bizi hırsız yaptılar. Bu kadar emek döktüm bu kulübe… Canımı, kanımı verdim ben bu kulübe, paralar neredeymiş, hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı, bırakın Allah’ınızı seversiniz” ifadelerini kullandı.