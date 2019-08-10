'Beni dedem Fenerli yaptı'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’NİN yeni golcüsü Vedat Muriç, ilk röportajını kulüp dergisine verdi. Dedesi sayesinde F.Bahçeli olduğunu söyleyen 25 yaşındaki golcü, “Çocukken yakınlarımıza soruyordum 'Sen hangi takımlısın' diye… Onlar da Partizan gibi Yugoslav takımlarını söylüyorlardı. Dedeme sorunca, 'Ben F.Bahçeliyim' dedi. Çok şaşırmıştım çünkü bu takımın adını ilk defa duymuştum. Dedemin hiç unutmadığım lacivert ve yanlarından sarı çizgili Fenerbahçe eşofmanı vardı, üzerinde F.Bahçe amblemi vardı” dedi.

TIRNAKLARIMI YERDİM

■ VEDAT, F.Bahçeli oluşunu şöyle anlattı: “Dedem, eski başkanlarımızdan Ali Şen Kosovalı olduğu için F.Bahçe'yi tutuyorum demişti bana. Ertesi gün de F.Bahçe'nin maçı vardı. Dedem 'Hadi maç izlemeye gidelim' dedi ve birlikte kahveye gittik. Hangi maçtı tam hatırlamıyorum ama Lazetiç'li, Rapajic'li, Revivo'lu kadroydu. Dedemle birlikte maç izlemeye gide gide Fenerbahçeli oldum ve giderek daha koyu bir taraftar oldum. Maç izlerken tırnaklarımı yerdim.

SAVAŞIN ACIMASIZ YÜZÜ

■ “5-6 yaşlarındaydım. O dönem Sırp askerleri Kosova'da baskın yaptıkları evlerdeki tüm erkekleri topluyor, ya onları kendileri için çalıştırıyorlar ya da işkence yapıp öldürüyorlardı. Bizim eve baskın yapan Sırp askerleri ise 'evden çıkın' dedi. Allah'ın sevdiği kullarıymışız ki bize merhametli Sırp askerleri denk geldi de bizim evden kimseyi götürmediler. Bir saat civarında toparlandık. Anneme sordum 'Nereye gidiyoruz?' diye. O da bana 'Tatile gidiyoruz' dedi. Çok zor günlerdi.”