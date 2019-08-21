Benfica'dan 4 yıldızına kulüp bul talimatı

Benfica, teknik direktör Bruno Lage'nin raporu sonrası 4 oyuncusuna kulüp bulması talimatını verdi.

A Bola'da yer alan haberde; Bruno Lage'nin kadrosunda fazla şans vermediği oyuncuların kiralık ya da bonservisleriyle birlikte transfer olacağı belirtildi. Dört oyuncunun menajeri, Benfica'dan gelen bu talep üzerine arayışlara başladı.

Bu oyuncuların kaleci Mile Svilar, Sırp orta saha Ljubomir Fejsa, sağ kanat Andrija Zivkovic ve sol kanat Franco Cervi olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe ile adı anılan 31 yaşındaki Sırp ön libero Ljubomir Fejsa, Ağustos 2013'te 4.5 milyon euro bonservis karşılığı Benfica'ya transfer olmuştu. Fejsa, geçen sezon 33 resmi maçta forma giymişti.

(Sporx)