'Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım'
Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi kulüp televizyonuna konuştu.
Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına galibiyet için çıkacağını söyleyen Brezilyalı yıldız Felipe Melo, sarı kırmızılı oyunculara mesaj yolladı:
"Arkadaşlarım, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun, eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom!"
Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo'dan derbi mesajıpic.twitter.com/AzJmawqJCN— Akşam Spor (@aksamspor) September 28, 2019
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