'Ben değil biz yaptık'

GÜNEŞ

■ MİLLİ takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu’ya teşekkür eden Şenol Güneş, “'Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı? Milli takımda bir başarı varsa ben yaptım değil biz yaptık. Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Ettim ama bir kez daha edeyim. Etmeyenler de vardı. Milli takımın başarısı hepimizin başarısıdır'' dedi. ''Bana bu görevi layık gördükleri için ülkeme, halkıma ve cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum” diyen Güneş, ''Bizde gönül sevdası var, saygı var, samimiyet var. Biz bunları vermeye çalışacağız” ifadesini kullandı.

TÜRK İNSANI HER ŞEYİ BAŞARIR

■ HEDEFLERİNİN 2022 Dünya Kupası olduğunu ifade eden Güneş, “Milli takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Eskiden futbolculara değer verilmiyordu, kız bile verilmiyordu. Şimdi ise tam tersi oldu. Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır'' dedi. Kulüplerin iyi yönetilmediğini düşündüğünü söyleyen Şenol Güneş, şunları söyledi: ''Futbolculara yanlış paralar veriyoruz, kulüpler batmış. Ekonomik düzen bizim futbolu bozuyor. İnsan bulunduğu yerde mutluysa orada başarılı olur.”

KAGAWA’NIN ALINMASINI İSTEMEDİM

■ BEŞİKTAŞ’ta bir dönem forma giyen Kagawa ile ilgili bir itirafta bulunan tecrübeli hoca, “Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz. Beşiktaş’taki son dönemimde, yönetime ‘Kimi isterseniz satabilirsiniz’ dedim. Fakat o parayla kalanların borçlarını ödeyin dedim” şeklinde konuştu.

ARDA’YI BİTİRDİK, TÜKETTİK

■ BAŞAKŞEHİR'de forma giyen Arda Turan'ın zirveden dibi gördüğünü ifade eden Şenol Güneş, ''Türk futbolunun en iyi oyuncularından birisi Arda'ydı. 10-15 yılda ürettiğimizi 2 yılda tükettik. Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik. Evet hataları var, sizin hatalarınız yok mu? Barcelona'da Arda'nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyor” dedi.