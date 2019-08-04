GÜNEŞ

■ İtalyan komedyen Soumboulou Bathily ile evlenen ancak daha sonra boşanan 27 yaşındaki Diagne, “Ben çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi başka eşlerimin olacağını biliyor. Şu anki eşimi Soumboulou'yla tanışmadan dört yıl önce de tanıyordum. Dolayısıyla o, kendisini neyin beklediğini biliyordu” ifadelerini kullandı.