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06 Ekim 2019 Pazar 15:09:03 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 15:15:07

Ben Arfa Mustafa Denizli'nin öğrencisi oluyor

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, 32 yaşındaki yıldız ismin Mustafa Denizli'nin öğrencisi olabileceğini öne sürdü.

Rennes ile sözleşmesi bittikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan 32 yaşındaki Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın adı, geçtiğimiz yaz uzunca bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul etmişti.
 
Halen boşta olan 32 yaşındaki 10 numarayla ilgili İtalya'dan gelen son haberse bomba etkisi yarattı.
 
Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı İran kulübü Tractor Sazi'nin bonservisi elinde olan dünyaca ünlü oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro önerdiğini yazdı. Ben Arfa'nın bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise büyük merak konusu.

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