Belhanda'ya Al İttihad talip!

2019 Ocak ayında Belhanda ile 5.5 milyon euroya el sıkışan Al İttihad, Galatasaray ile bonservis konusunda anlaşamamış, teknik direktör Fatih Terim de 29 yaşındaki yıldızı bırakmak istememişti. Al İttihad’ın, Belhanda’nın menajeri William D’avilla ile görüşme halinde olduğu Arap basınında yer aldı. Suudi Arabistan kulübü, D’avilla’nın Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yapacağı görüşmeden sonra kesin kararını vereceği öğrenildi. (Star Spor)