Belhanda'nın Babel ile kavgalı olduğu iddia edildi
Arap basınında çıkan haberlere göre; Belhanda hem Hollandalı takım arkadaşı hem de taraftarla kavgalı olduğu için ocak ayında ayrılmak istiyor. Ancak çok yüksek mali taleplerde bulunuyor.
Galatasaraylı taraftarların hedefindeki isimlerden biri olan Belhanda’yla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Arap basınında çıkan haberlere göre; Belhanda ve Babel arasında bir kavga yaşandı. Ancak bunun sebebi belirtilmedi. Ayrıca G.Saray taraftarlarıyla da arası bozuk olan Faslı orta sahanın, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımda kalmak istemediği iddia edildi. Ayrılığın önünde ise büyük bir problem bulunuyor. Faslı futbolcunun Arap kulüplerinden çok yüksek yıllık ücretler talep ettiği kaydedildi. G.Saray’dan yaklaşık 3.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arap ekiplerinden senelik 6-7 milyon euro civarında garanti ücret istediği yazıldı. Bunun yanı sıra G.Saray’la mukavelesi devam ettiği için kulübe de bonservis bedeli ödenmesi gerekecek. Üst üste yaşanılan 2 şampiyonluk sonrasında işler kötüye gitti. (Aksam Spor)
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