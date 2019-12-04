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04 Aralık 2019 Çarşamba 17:41:25 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 17:44:33

Belhanda'dan G.Saray'a şok yanıt: Daha 29 yaşındayım, neden gideyim?

Arabistan'tan teklifler almasına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Belhanda'nın Avrupa'da oynamak istediği öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

2017’de Dinamo Kiev’den 8 milyon euro’ya transfer edilerek kendisine ‘10’ numaralı forma verilen Younes Belhanda’nın özellikle bu sezonki performansı hem taraftarların hem de teknik heyetin sabrını taşırmış durumda.

'NEDEN ARABİSTAN'A GİDEYİM?'

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Son oynanan Trabzonspor maçında kendisinden kıpırdama bekleyen camiayı yine şaşırtmayan ve kimilerine göre takımı 10 kişi oynatan Belhanda’nın satılması gündeme gelirken, aslında bu işin o kadar kolay olmadığı öğrenildi. Galatasaray’dan yıllık 3,350 bin Euro + puan başı prim kazanan Faslı orta sahanın Arabistan’a gitmek istemediği belirtilirken, Belhanda’nın menajerine “Burada 2 kez şampiyon oldum, bu sene de şampiyonluğa oynuyorum. Şampiyonlar Ligi’ne gidiyorum ve Avrupa’da boy gösteriyorum, yıllık kazancım ortada neden Arabistan’a gideyim, daha 29 yaşındayım ve en az 2-3 yıl daha önemli liglerde oynayabilirim” dediği anlaşıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol atan Belhanda’nın Türkiye’den ayrılması halinde Avrupa’nın prestijli bir liginde oynamak istediği ifade edilirken, oyuncudan beklenen bonservis geliri ve yıllık maaşın yüksek olması tecrübeli futbolcuya talip olan kulüpleri geri adım attırıyor.

İşte Younes Belhanda’nın istatistikleri

Süper Lig: 63 maç 8 gol 15 asist
Şampiyonlar Ligi: 7 maç gol 0 asist 0
UEFA Avrupa Ligi: 3 maç gol 0 asist 0
Derbi maçları: 9 maç 0 gol 0 asist

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