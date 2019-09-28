Belhanda yoksa Lemina forma giyecek

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GALATASARAY derbiye hazır. Son idmanını Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapan Sarı-Kırmızılılar’da iki mevki dışında sahaya çıkacak ilk 11 belli. Kalede Fernando Muslera, savunmanın sağında Mariano, stoperde Marcao ve Luyindama ikilisine şans verecek olan Terim, ön liberoda Nzonzi ile Seri, sağ kanatta Feghouli, sol kanatta da Babel’i kullanacak. Forvette de Radamel Falcao görev yapacak. Cim-Bom’un hocası, çenesinde kırık olan Belhanda ile ilgili kararını maçtan önce verecek. Faslı yıldız oynamazsa yerine Lemina forma giyecek. Bu arada sol bekte de formsuz olan Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ın forma giyebileceği belirtiliyor.