  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    271,9640
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Doğu'da 6 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor Doğu'da 6 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor
Fikret Orman'a 'aday ol' baskısı Fikret Orman'a 'aday ol' baskısı
TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü
Fenerbahçe'de Isla ve Hasan Ali yedek soyunacak Fenerbahçe'de Isla ve Hasan Ali yedek soyunacak
Belhanda yoksa Lemina forma giyecek Belhanda yoksa Lemina forma giyecek
Ezeli rekabette Fenerbahçe 146-123 önde Ezeli rekabette Fenerbahçe 146-123 önde
5.8'lik İstanbul depremini bilen Hoogerbeets, Türkçe tweet atıp uyardı 5.8'lik İstanbul depremini bilen Hoogerbeets, Türkçe tweet atıp uyardı
Galatasaray sahasında yenilgi yüzü görmüyor Galatasaray sahasında yenilgi yüzü görmüyor
Emekli öğretmen, cüzdanını bulup getiren suriyeli genci alnından öptü Emekli öğretmen, cüzdanını bulup getiren suriyeli genci alnından öptü
Beşiktaş'ta Roco ile yollar Ocak'ta ayrılıyor Beşiktaş'ta Roco ile yollar Ocak'ta ayrılıyor
İstanbullu uykudayken kent beşik gibi sallandı İstanbullu uykudayken kent beşik gibi sallandı
Beşiktaş'ta defans Vida ve Necip'e emanet Beşiktaş'ta defans Vida ve Necip'e emanet
Artvin'i yağış vurdu! Sel ve heyelan... Artvin'i yağış vurdu! Sel ve heyelan...
Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) Hafter saldırılarına kınama Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) Hafter saldırılarına kınama
Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı
Burak Yılmaz takımla toplantı yaptı Burak Yılmaz takımla toplantı yaptı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve şiddetli sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül 2019 Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve şiddetli sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül 2019
Afganistan'da Taliban'ın tehditleri karşısında halk sandık başında Afganistan'da Taliban'ın tehditleri karşısında halk sandık başında
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
İzmir'de tıp tarihine geçecek ameliyat İzmir'de tıp tarihine geçecek ameliyat
Derbide tüm gözler onlarda! Falcao mu, Muriqi mi? Derbide tüm gözler onlarda! Falcao mu, Muriqi mi?
'Bu çok zamansız! Trump'a büyük avantaj sağlayacak' 'Bu çok zamansız! Trump'a büyük avantaj sağlayacak'
Suudi Arabistan, kadın turistlere çarşaf zorunluluğunu kaldırıyor Suudi Arabistan, kadın turistlere çarşaf zorunluluğunu kaldırıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:27:25 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:28:31

Belhanda yoksa Lemina forma giyecek

GALATASARAY derbiye hazır. Son idmanını Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapan Sarı-Kırmızılılar’da iki mevki dışında sahaya çıkacak ilk 11 belli.

STAR

GALATASARAY derbiye hazır. Son idmanını Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapan Sarı-Kırmızılılar’da iki mevki dışında sahaya çıkacak ilk 11 belli. Kalede Fernando Muslera, savunmanın sağında Mariano, stoperde Marcao ve Luyindama ikilisine şans verecek olan Terim, ön liberoda Nzonzi ile Seri, sağ kanatta Feghouli, sol kanatta da Babel’i kullanacak. Forvette de Radamel Falcao görev yapacak. Cim-Bom’un hocası, çenesinde kırık olan Belhanda ile ilgili kararını maçtan önce verecek. Faslı yıldız oynamazsa yerine Lemina forma giyecek. Bu arada sol bekte de formsuz olan Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ın forma giyebileceği belirtiliyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ