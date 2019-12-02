Belhanda taraftarları resmen çıldırttı! 'Nagatomo'nun sağ ayağı senden daha iyi'

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Dün akşam Trabzonspor maçı öncesi ilk 11’de olduğu görülünce Galatasaray taraftarlarını mutsuz eden ve oynadığı futbolla yine şaşırtmayan Belhanda için camiaya Ocak ayını iple çekiyor.

BELHANDA'NIN SAĞ AYAĞI SOL BEK OYNAYAN NAGATOMO'DAN KÖTÜ

Basit top kayıplarının yanı sıra, saha içerisindeki silik görüntüsü ve şut atma özelliğinin neredeyse sıfır olması Younes Belhanda konusunda Fatih Terim’i eleştiri noktasına getirirken, başarılı teknik adamın bir iki maç aradan sonra yeniden Faslı oyuncusuna sarılması sarı kırmızılı taraftarları resmen çıldırttı. Deplasmanlarda büyük problemler yaşayan, pozisyona girmekte zorlanan Galatasaray’da bulduğu net fırsatlardan yararlanamayan Belhanda’nın yıllık 4 milyon euro’ya yakın para kazanması ayrıca tartışma konusu olurken, 10 numaralı formayı giyen oyuncunun sağ ayağının Nagatomo’dan kötü olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig - Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 12 maça çıkan ve sadece 1 gol 1 asist yapan Belhanda’nın Trabzonspor maçında oyundan alınmasıyla toparlanan Galatasaray’ın rakibini büyük baskı altına aldığı görülürken, özellikle Seri’nin topu iyi kullanması sarı kırmızılı ekibi organize atak konusunda bir hayli rahatlattı.