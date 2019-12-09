Belhanda, satış listesine kondu

TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon oynadığı futbolla taraftarların yoğun protestosuyla karşı karşıya kalan ve hemen hemen her maçtan sonra tepki gören Belhanda’nın Alanyaspor karşısında penaltıdan attığı gol aradaki buzları eritmedi.

BELHANDA SATIŞ LİSTESİNDE

15.haftası geride kalan ligde sadece 2 gol atan ( İkisi de penaltıdan ) Belhanda Alanyaspor maçında her ne kadar etkili gözükse de Faslı 10 numaranın oyunu hiçbir Galatasaraylıyı ikna etmedi. Belhanda’nın potansiyelini, çıkacağı en yüksek seviyeyi iyi bilen camia oyuncunun Ocak ayında takımdan gönderilmesini isterken, yönetimin William D’Avilla’ya verdiği ‘satılsın’ talimatını geri çekmediği ifade edildi. Yıllık maaşı yüksek olduğu için Avrupa kulüplerinin yanaşmadığı 29 yaşındaki orta sahanın Arap kulüpleriyle flört halinde olduğu kaydedilirken, sarı kırmızılı ekibin bu transferden 8 ila 10 milyon Euro arasında bir kazanç elde etmeyi düşündüğü anlaşıldı.