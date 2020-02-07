Belhanda Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi

TÜRKİYE Kupası’nda Alanyaspor’a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Forma verdiği oyuncuların performansından memnun olmayan Terim maçın ardından da “Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk. Şans verdiğimiz bazı arkadaşlar daha iyi oynamalıydı” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamı sergiledikleri futbolla hayal kırıklığına uğratan isim belli oldu; Belhanda. Ocak ayında takımdan gönderilmek istenen ancak takımda kalan Faslı oyuncu, formasını Emre Akbaba’ya kaptırdı. Terim’in Alanya maçında oynanırken Belhanda için kullandığı “Ruh hastası” sözleri de güne damga vurdu. Formsuz orta sahanın kendisi için Rubin Kazan ve Spartak Moskova’dan gelen teklifleri de geri çevirdiği ortaya çıktı. Rusya’da transfer 21 Şubat’ta bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, bazı oyuncularla yolları ayırmak için görüşmelere bir kez daha başlayacak.

(Akşam)