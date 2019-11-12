12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 23:28:41
Belhanda ocakta yolcu
FASLI yıldız G.Saray macerasının sonuna yaklaşıyor... Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarla tartışan Younes Belhanda için Arap yarım adasından teklifler gelmeye başladı...
GÜNEŞ
■ Teknik direktör Fatih Terim’in de artık kafasından sildiği 29 yaşındaki oyuncu için Al Ahli, Al Ittihad ve Montpellier devrede... Ancak, Fas basınının iddiasına göre bu üç takımın yanı sıra Al Nassr da Belhanda’yı yeniden gündemine aldı ve oyuncu için 10 milyon euro bonservisi gözden çıkardı. Nassr sezon başında da Belhanda'yı istemişti.
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