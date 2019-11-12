Belhanda ocakta yolcu

GÜNEŞ

■ Teknik direktör Fatih Terim’in de artık kafasından sildiği 29 yaşındaki oyuncu için Al Ahli, Al Ittihad ve Montpellier devrede... Ancak, Fas basınının iddiasına göre bu üç takımın yanı sıra Al Nassr da Belhanda’yı yeniden gündemine aldı ve oyuncu için 10 milyon euro bonservisi gözden çıkardı. Nassr sezon başında da Belhanda'yı istemişti.