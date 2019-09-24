Belhanda derbide oynamak istediğini Terim'e bildirdi

Kasımpaşa maçında çenesinde iki kırık oluşan Younes Belhanda'nın yokluğu Galatasaray'ın sisteminde de önemli bir açık verdi. Faslı oyuncunun yokluğunda Fatih Terim, Feghouli'yi oynatmayı planlarken sürpriz bir adım geldi. Çenesindeki iki kırık nedeniyle 10 gün önce ameliyat olan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Belhanda, çarşamba günü hastaneden taburcu oldu. 4 gün evde istirahat eden Faslı oyuncu bu sürede sadece sıvıyla beslenebildi. Dün itibariyle katı gıda tüketmeye başlayan Belhanda, derbide oynamak için gözünü kararttı.

Bir an önce idmanlara başlamak isteyen Belhanda, hocası Fatih Terim'le görüşüp, Galatasaray açısından kritik olan Fenerbahçe karşılaşmasında formasını geri isteyecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarını TV'den izlemek zorunda kalan Belhanda, büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşlarına da "Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinde oynayacağım" mesajını iletti.

10'SUZ OLMUYOR

İstatistikler Belhanda'nın Galatasaray için önemini de doğruluyor. Sarı-kırmızılı takım son 3 sezonda Süper Lig'de Belhanda'nın forma giydiği 57 maçın 40'ını kazandı. Faslı 10 numara sahada olduğunda yüzde 70'lik galibiyet oranı yakalayan Aslan'ın gol ortalaması 2.3 oldu. Faslı yıldızın yokluğunda ligde 16 maçın sadece altısında gülebilen Cimbom'un Younnes Belhanda'sız kazanma oranı %37.5 seviyesine düşerken, gol ortalaması da 1.5'e geriledi.

BELHANDA'LI GALATASARAY

57 MAÇ

Galibiyet 40

Galibiyet oranı %70

Gol ortalaması 2.3

BELHANDA'SIZ GALATASARAY

16 MAÇ

Galibiyet 6

Galibiyet oranı %37,5

Gol ortalaması 1.5

(Sabah)