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08 Kasım 2019 Cuma 13:22:48 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 13:24:46

Belçika'da Mbaye Diagne'ye tepkiler artıyor: Berbat, bencil, kabul edilemez

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün deplasmanda PSG ile oynadığı maçta penaltı kaçırarak takımının puan alma şansını kaybetmesine neden olan Mbaye Diagne'ye Belçika basınında tepkiler sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge, PSG’ye 1-0 mağlup olurken Galatasaray’dan kiralanan Mbaye Diagne’nin 76. dakikada kaçırdığı penaltıya tepkiler sürüyor. Takımın penaltıcısı Hans Vanaken olmasına rağmen teknik direktörünü dinlemeyerek penaltıyı kullanan Diagne için Belçika basınında “fırsatçı”, “yaptığı kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Het Nieuwsblad’ın haberinde, “Berbat, bencil, kabul edilemez ifadelerine yer verilirken oyuncunun forma giymemesi gerektiği belirtildi. Televizyonda yayınlanan programda ise, “Fırsatçı bir Diagne, Brugge’ün güzel gecesine acı bir tat bıraktı” ifadeleri kullanıldı. Het Laatste Nieuws'te ise Brugge’ün eski oyuncularından Marc Degryse, “Her şeyi mahvetti, tam bir egoist” dedi. Vanaken’in penaltıcı olduğunu ve Diagne’nin atmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Belçikalı eski futbolcu ve teknik direktör Gert Verheyen de “Club Brugge’den ayrılmak zorunda. Ondan kurtulmak gerekiyor. Sözleşmesini bilmiyorum ama artık bu takım için oynamasına izin verilemez. Brugge’ün kültürüne, aile yapısına uymuyor” dedi.

Taraftarların bakış açısına ilişkin de konuşan Verheyen, “Takım arkadaşlarının hakkını yedi. Taraftarların buna nasıl tepki vereceğini merak ediyorum ama onun oynamasına izin vermeleri zor” dedi.

Diagne ise yaşananlar sonrası Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve “Büyük bir hata yaptım. Teknik direktörümüzden, takım arkadaşlarımdan ve elbette tüm taraftarlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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