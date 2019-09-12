Belçika basını Galatasaray'ı hafife alıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni macerasına 18 Eylül'de Belçika'da oynayacağı Club Brugge maçı ile başlıyor.

Zorlu karşılaşma öncesi UEFA, bazı istatistikler verirken Belçika basını, bu istatistikleri ''UEFA'dan Galatasaray maçı için iyi haber'' başlığı ile duyurdu.

''HİÇBİR BELÇİKA TAKIMINI YENEMEDİ''

Footnews sitesinde çıkan haberde UEFA'nın istatistiklerine göre Club Brugge'un Galatasaray'a karşı kazanma şansının oldukça yüksek olduğu yorumu yapıldı. Galatasaray'ın hiçbir Belçika takımını yenemediğini belirten Belçikalılar, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabildiğinin altını çizdiler.

''SON 5 MAÇTA YENİLDİ, 4'ÜNDE GOL ATAMADI''

Galatasaray'ın Belçika takımlarına karşı oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldığını hatırlatan site, Galatasaray'ın son 5 deplasman maçında yenildiğini ve bu maçların 4'ünde gol bile atamadığını belirtti.

ANKETTEN BRUGGE ÇIKTI

İstatistikleri ''UEFA'dan iyi haber'' olarak duyuran Belçika sitesinin maçı kim kazanır anketinde ise Club Brugge, %59 oy aldı. Beraberliğe %22, Galatasaray galibiyetine ise %19 oy çıktı.