Beklenen golcü Diaby

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 3 hafta sonunda 4 puanda kalan ve gol bölgelerinde etkili olamayan Beşiktaş, transferin son gününde istediği forvet transferini gerçekleştirdi. Aboubakar, Okaka, Demba Ba gibi birçok ismin gündeme geldiği Siyah-Beyazlılar’da, son karar Portekiz’in Sporting Lizbon’un kanat ve forvet pozisyonlarında oynattığı 28 yaşındaki Malili Abdoulay Diaby oldu. Diaby, dün öğlen saatlerinde İstanbul’a getirtilip son günde sözleşme imzalandı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

■ FRANSA’nın başkenti Paris’ten, İstanbul Havalimanı’na gelen tecrübeli hücum oyuncusunu, Siyah-Beyazlı yetkililer karşıladı. Kartal, sağ kanatta hızıyla dikkatleri üzerine çeken Diaby’i 1 yıllığına kiraladı. Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar’dan olumlu sağlık raporu alınamadığı için son dakikada vazgeçti.

OPSİYONU 5 MİLYON EURO

■ MALİLİ futbolcunun satın alma opsiyonunun ise sözleşmeye 5 milyon euro olarak yazıldığı açıklandı. Forvetten çok sağ kanatta başarılı olan Abdoulay Diaby, bugüne kadar kariyerinde 272 karşılaşmada forma giyerken, 77 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz’ın forma giymeye başlaması halinde Diaby’nin sağ kanatta oynayacağı öğrenildi. O mevkide oynayan Boyd ise henüz istenilen performansı veremedi.