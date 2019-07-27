27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 23:47:40
Bedavaya Facundo Roncaglia
STOPER arayışlarına devam eden, Siyah-Beyazlılar Celta Vigo'da forma giyen savunma oyuncusu Facundo Roncaglia'nın menajeriyle görüştü.
GÜNEŞ
■ İspanyol ekibinin yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki Arjantinli stoper için bonservis de talep edilmiyor. Yabancı basında yer alan iddialara göre, oyuncunun menajeri Claudio Corti ile temasa geçilmiş durumda… Daha önce Boca Juniors, Espanyol, Fiorentina, Genoa ve Valencia gibi kulüplerin formasını giyen Roncaglia için imza parası konusunda pazarlıklar sürüyor.
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