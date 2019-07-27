Bedavaya Facundo Roncaglia

GÜNEŞ

■ İspanyol ekibinin yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki Arjantinli stoper için bonservis de talep edilmiyor. Yabancı basında yer alan iddialara göre, oyuncunun menajeri Claudio Corti ile temasa geçilmiş durumda… Daha önce Boca Juniors, Espanyol, Fiorentina, Genoa ve Valencia gibi kulüplerin formasını giyen Roncaglia için imza parası konusunda pazarlıklar sürüyor.