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10 Eylül 2019 Salı 15:23:52 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 15:26:38

BB Erzurumspor: Kanstrup’un haksız ve mesnetsiz iddialarını kınıyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor sezon başında takımdan ayrılan ve “Takımdan ayrılmam için Başkan Hüseyin Üneş çocuğumla beni tehdit etti” iddiasında bulunan stoper Kanstrup hakkında bir mesaj yayımladı.

Sezon başında Norveç’in Valerenga kulübüne transfer olan Pierre Kanstrup Norveç basına, mavi-beyazlı kulübün Süper Lig’den düşmesi üzerine kabus gibi günler yaşadığını bildirmişti. Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen üste 100 bin Euro vererek takımdan gönderilmek istendiğini aktaran Kanstrup, “Başkan son toplantıda, ‘Kreşteki oğlunun güvenliğini garanti edemem’ deyince ayrılmak zorunda olduğumu anladım” açıklamasında bulunmuştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un geçen sezon Süper Lig’de oynarken 6 ay süreyle formasını giyen Danimarkalı stoperi Pierre Kanstrup, Başkan Hüseyin Üneş’in kendisini tehdit etmesinden sonra kulüpten ayrıldığını ileri sürdü.

Bunun üzerine BB Erzurumspor’un sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı. Mavi- beyazlı ekip açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sezon başında sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak feshettiğimiz eski oyuncumuz Danimarkalı Pierre Kanstrup’un bugün basına düşen açıklamalarını hayretle okuduk. Şehrimize adım attığı andan itibaren diğer yerli ve yabancı oyuncularımıza sağladığımız imkanlar gibi Pierre Kanstrup’a da evini, arabasını, çocuğunun kreşine kadar her türlü imkanı sağlayarak Erzurum’un misafirperverliğini en iyi şekilde kendisine ve ailesine gösterdik. Süre aldığı maçlarda takımımız için elinden geleni yapan oyuncunun takımımızdan alacaklarını zamanında ve eksiksiz yatırdık. Takımdan resmi olarak ayrıldıktan sonra kendisinin talebiyle bir süre daha kulübümüzün tahsis ettiği evde kalmış ve yine tahsis edilen araba oyuncuda kalmış, kulüp binası ve antrenman sahaları şehirden ayrılana kadar oyuncunun kullanımına açık tutulmuştur. Sezon başında alt ligde yabancı sınırı olduğunu, Erzurumspor’umuzun menfaatleri doğrultusunda teknik heyetle yaptığımız görüşmelerle kendisinin kadroda bulunma ihtimalinin düşük olduğunu ifade ettik, karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik ve alacaklarının tamamını da ödedik. Yaklaşık bir ay önce başka bir takımla anlaşarak Erzurum’dan ayrılan oyuncunun kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, kulüp personelimiz, teknik heyet ve oyuncularımızla sıcak bir ortamda gerçekleşen vedalaşmasının ardından üstelik bu kadar zaman geçtikten sonra ortaya attığı bu haksız ve mesnetsiz iddiaları kınıyoruz. Kanstrup, Erzurum’dan ayrılmanın burukluğuyla, yeniden Türkiye’ye gelmek ümidiyle, aile gibi hassas bir konuyu seçerek ülke gündemine gelmeyi planlamış, atmış olduğu iftirayla kulübümüze, şehrimize ve ülkemize zarar vermeye çalışmıştır. Erzurum gibi futbolu seven bir şehri, Erzurum kadar misafirperver bir kenti, kadrosunda bulunan her oyuncuya aynı ilgiyi ve özveriyi gösteren kulübümüzü, çocuklara olan sevgisiyle bilinen başkanımızı bu tür haksız ithamlarla lekelemeye kimsenin hakkı yok. Büyük Erzurumspor taraftarı başta olmak üzere futbolseverler ve kamuoyuna saygılarımızla”  (İHA)

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