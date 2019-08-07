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07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:00:40 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:02:38

BB Erzurumspor 15 futbolcu ile sözleşme imzaladı

BB Erzurumspor aralarında Obertan ve Pote’nin de bulunduğu 15 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, yeni sezonda transfer ettiği 15 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon  takımda olan ve yeni sezon içinde sözleşme yenileyen Gabriel Obertan haricinde yeni transferler Mickael Pote, Yusuf  Emre Gültekin, Tunay Deniz, Osman Çelik, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Cenk Ahmet Alkılıç, Cem Barlık, Batuhan Artarslan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Mücahit Albayrak ve Batuhan Ünsal, kendilerini mavi-beyazlılara bağlayan sözleşme imzaladı.

İmza törenin ardından futbolcular Başkan Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu ile toplu fotoğraf çekildi.

"Yüzde 95 oranında transferi tamamladık" 

Törende konuşan Başkan Hüseyin Üneş, transfer döneminde başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, "15 transferimizle takımımızı yeni sezona hazırladık. Yüzde 95 oranında transferi tamamladık. Ama son dakikaya kadar her şey olabilir. Yabancı sınırlamasından dolayı çok zor bir süreci geride bıraktık. Maliyetlerinden dolayı yolları ayırmakta zorlandık. Yararlanacağımız futbolcuları yabancılar açısından takımda tuttuk. Hocamız Sunu’yu kadroda görmek istiyor. Sözleşmesini istediğimiz şartlara taşımak istiyoruz. Şartlar doğrultusunda 31 Ağustos'a kadar devam edeceğiz. Yabancı bir transfer yapmamız imkansız gibi. Maliyet olarak çok ciddi anlamda değişim yaşadık geçen yıla oranla maliyetimizi yüzde 50 azalttık" dedi.
  
"Şu anda İbrahim Akdağ bizim futbolcumuz"

İbrahim Akdağ’a transfer tekliflerinin olduğunu belirten Üneş, "Transfer süreci devam ediyor. Süreç bitmediği sürece İbrahim konusunda gelişmeler olur. Birkaç futbolcumuza dolaylı yönden teklifler var. Teklif gelen 4 futbolcumuzun 2 tanesini kesin olarak takımda tutmak istiyoruz. İbrahim’de Lokman Gör gibi bize emek vermiş bir futbolcu. Bu takımda özellikle tutmak istediğimiz bir futbolcu. Gelinen noktada halen öyle ama ailesi burada olmadığı için sorunlar yaşıyoruz. Gelinen noktada eğer gitmek isterse Lokman’a teşekkür ettiğimiz gibi teşekkür eder yollarız. Şu anda İbrahim Akdağ bizim futbolcumuz" şeklinde konuştu.  (İHA)

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