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29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:26:54 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32:47

Bayram Tutumlu'dan Radamel Falcao sözleri: Bana soracak olurlarsa gerek yok

Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Fernando transferinde Ahmet Bulut’la etkin bir rol oynayan ve Sevilla Sportif Direktörü Monchi’yle yakın ilişkileri bulunan menajer Bayram Tutumlu hem Brezilyalı futbolcu hakkında hem de Banega konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Sevilla’nın hafta sonu oynadığı hazırlık maçlarını yerinde takip eden Tutumlu, Monchi-Fernando ve Banega arasında geçen diyalogları TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent GÜLTEKİN'e aktarırken, ünlü menajerin üç büyüklerin transfer politikaları hakkında verdiği bilgiler ise bir hayli dikkat çekti.

2 sene önce Monchi ile birlikte Cengiz Ünder operasyonu yapan Bayram Tutumlu’nun açıklamaları şu şekilde;

Banega’yla Galatasaray’ın adının anıldığı ilk gün size şöyle bir bilgi vermiştim ‘Sakın oltaya gelmeyin.’ Bunu neden dedim; çünkü kimse Monchi’nin değer verdiği, tuttuğu bir yıldızı onun elinden alamaz, o gelir senin elinden alır ki bunu Fernando’da gördük.

BANEGA'DA MONCHİ'YE FERNANDO TRANSFERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Geçtiğimiz hafta sonu Sevilla, Everton ve Mainz’la hazırlık maçı yaptı. Everton bildiğimiz gibi Mainz’a göre daha üst klasman bir ekip. Lopetegui, Fernando’yu bu maçta oynattı ve 1-0 biten karşılaşmadan sonra Banega Monchi’yle olan konuşmasında “İyi ki Fernando’yu transfer etmişsin, orta sahada işimizi kolaylaştırıyor, harika” dedi. Şimdi bakıyorum, Galatasaray Fernando’nun yerini nasıl dolduracak gerçekten ben de merak ediyorum.

Falcao’ya da değinecek olursak, Galatasaray bana göre genç ve yetenekli futbolcuları bulup onları 2 sene oynatıp astronomik paralara satmalı, Falcao’nun maliyeti zaten ortada, bana soracak olurlarsa gerek yok.

ABDULLAH AVCI GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUĞU KAYBEDİNCE SEVİLLA...

Sürekli Galatasaray’la ilgili açıklamalarda bulunmayayım. Örneğin Beşiktaş. Abdullah Avcı ile yola çıktılar, kendilerinin transfer politikasını beğeniyorum. Size şunu söyleyeyim Başakşehir ile Sevilla arasında bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynandı, o maçlardan sonra Sevilla Abdullah Avcı’nın işini bitirme aşamasına geldi, bunu Göksel Gümüşdağ da iyi biliyor fakat hocanın şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırması bir anda rüzgarı tersine çevirdi. Avcı takımına hakim olamadı, futbolcuların yaşadığı panik havasının önüne geçemedi ve bu durum karşısında aciz kaldı dolaysıyla Sevilla da kaybedilen şampiyonluğun ardından dosyayı kapattı.

Abdullah Avcı genç yetenekleri ön plana çıkaran başarılı bir teknik adam Cengiz Ünder'de bunu ispatladı. Cengiz Ünder'i 2 yıl önce Roma'ya getirdik saha içi performansı zaten hepinizin bildiği gibi mükemmeldi fakat oyuncunun adı M.Ctiy, M.United hatta Barcelona ile anılınca Cengiz kendisini kaybetti. Şimdi tekrardan başa döndü. Bir de Cengiz Ünder sosyal açıdan kendisini bir türlü geliştiremedi. 2 yıldır İtalya'da yaşıyor ama hala İtalyanca öğrenemedi, onun için büyük kayıp.

BU İŞ BEKO'YA HOÇ HOLDİNG'E BENZEMEZ

Fenerbahçe bir kaç iyi transfer yapmış gibi gözükse de Ali Koç’un hala kulübü yanlış yönettiğini düşünüyorum, başkan bütün anahtarları Comolli’nin eline vermiş durumda, bu durum Beko’yu ya da Koç holdingi bir genel müdüre teslim etmekle aynı şey değildir, bedeli çok ağır olur. Taraftarlar Ali Koç'a şu anda destek veriyor ama bu sezon geçen sezon ki gibi olursa işin şekli değişir.

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