Bayern Münih Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istedi

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Sadık Çiftpınar’ın sakatlanması, Adil Rami’de hayal kırıklığı yaşanması ve Zanka’da tam olarak isabet sağlanamaması üzerine defans hattına takviye yapma peşine düşen Fenerbahçe, Bayern Münih’te gözden çıkarılan Jerome Boateng’in peşine düşmüştü.

BAYERN BOATENG İÇİN 15 MİLYON EURO İSTEDİ

Bazı sakatlık problemleri yaşayan ve Alaba – Javi Martinez – Pavard gibi oyuncuların gerisinde kalan Boateng’in takımdan kesin olarak ayrılacağı öğrenilirken, Bayern Münih’in istediği bonservis bedeli bu transferde Fenerbahçe’ye geri adım attırdığı belirtildi. 2021’de sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Alman defans için 15 milyon Euro talep eden Münih’in resmi teklifleri beklediği kaydedilirken, Arteta ile yeniden değişime gitmeye hazırlanan Arsenal’in tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Sokratis – David Luiz – Mustafi gibi futbolculardan beklenen verimi alamayan Arsenal’in Jerome Boateng’i çok istediği anlaşılırken, İngilizlerin Leipzig’de oynayan Upemecano’yu da listeye aldığı bildirildi.