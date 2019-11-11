Batuhan Karadeniz 2. Lig'de fırtınalar estiriyor

Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Bandırmaspor formasıyla fırtınalar estiren Batuhan bir kez daha en çok konuşulan isim oldu.

TFF 2. Lig'de Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor maçında sahneye çıkan Batuhan bu kez de hat-trick yaptı.

Bandırmaspor'un deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta takımının tüm gollerini kaydeden Batuhan yükselen formunu sürdürdü.

Bu sezon lig ve kupa dahil toplam 10 maça çıkan eski Beşiktaşlı, resmi mücadelelerdeki 9. golünü kaydetti.

1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Bandırmaspor'un 12 maç sonunda 24 puanı bulunuyor. Ligde üçüncü sırada bulunan bordo beyazlı ekipte Batuhan Karadeniz'in bu performansı takımın en büyük dayanak noktası konumunda.

(Fanatik)