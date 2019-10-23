Batshuayi Chelsea'yi galibiyete uçurdu

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda üçüncü hafta maçında Ajax ile Chelsea karşılaştı.



Hollanda'daki karşılaşmayı konuk İngiliz ekibi 1-0 kazandı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.



Bu sonuçla Chelsea grupta puanını 6'ya yükseltti.



Ajax ise 6 puanda kaldı.