23 Ekim 2019 Çarşamba 22:18:02 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:23:28
Batshuayi Chelsea'yi galibiyete uçurdu
Şampiyonlar Ligi grup 3. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Ajax'ı Batshuayi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. İngiliz ekibi üst üste 6. resmi maçından da zaferle ayrılmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda üçüncü hafta maçında Ajax ile Chelsea karşılaştı.
Hollanda'daki karşılaşmayı konuk İngiliz ekibi 1-0 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.
Bu sonuçla Chelsea grupta puanını 6'ya yükseltti.
Ajax ise 6 puanda kaldı.
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