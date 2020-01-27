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27 Ocak 2020 Pazartesi 15:07:07 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:08:42

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile Dörtlü Final'deki olası eşleşmeler belli oldu.

Florya'daki bir otelde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupada yer alacak 8 takımın yetkilileri yer aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini ilk 4 sırada bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta, kura çekimine seribaşı olarak katıldı. Ligin ilk yarısını 5 ila 8. sırada bitiren TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom da çeyrek finalde mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Derya Yannier, kupanın yeni sistemi hakkında bilgiler verdi. Yannier, bu sezon format değişikliğine gidilen kupada çeyrek finallerin tek maç eleme sistemiyle 11-12 Şubat'ta oynanacağını açıkladı. Yannier, bu turda ev sahibi ekibin de çekilen kura sonucu belli olacağını aktardı.

Çeyrek finalleri geçen 4 takım, 14-16 Şubat'ta Ankara'da oynanacak Dörtlü Final'de kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka

Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma

Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ

Dörtlü Final'deki olası eşleşmeler ise şu şekilde:

Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes / Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka / Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma

- Kulüp yetkililerinin açıklamaları 

Eşleşmelerden sonra kulüp yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Kulüp yetkilileri açıklamalarında Elazığ'da yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, California'da geçirdiği helikopter kazasıyla 41 yaşında hayatını kaybeden NBA'nın efsane ismi Kobe Bryant'ı da andı.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, yeni sistemin daha heyecanlı olacağını belirterek, "Rakibimiz Darüşşafaka Tekfen her zaman zordur. Dörtlü Final'e yükselip hedefimiz olan kupayı almak istiyoruz." dedi.

Darüşşafaka Tekfen İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan ise iki güzide takımın güzel bir eşleşmede karşı karşıya geleceğini aktardı.

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, iki yıl sonra bu organizasyona katıldıklarını hatırlatarak, yeni formatın çok keyifli olacağını anlattı.

Türk Telekom Genel Menajeri Cenk Duraklar, geçen sene yarı finale kaldıkları kupada bu sezon çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyeceklerine inandığını belirtti.

Fenerbahçe Beko Menajeri Cenk Renda, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu anlatarak, "Kötü bir sezon geçiriyor olabiliriz ama kupanın her zaman bir numaralı favorisiyiz. Kupayı kazanacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Teksüt Bandırma Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, Fenerbahçe Beko'nun gücünün belli olduğunu ancak rakiplerini eleyerek Dörtlü Final'e kalmak istediklerini ifade etti.

Galatasaray Doğa Sigorta Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, çok heyecanlı bir formatla oynanacak kupayı hak edenin kazanması diledi.

TOFAŞ Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci, heyecan verici bir formatla bu sezon kupanın oynanacağını dile getirdi.

(AA)

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