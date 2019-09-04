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04 Eylül 2019 Çarşamba 09:25:30 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:26:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımızı ABD'ye 93-92 kaybetmesine rağmen tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kaybetmesine rağmen tebrik etti. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" ifadeleri kullanıldı.

'CUMHURBAŞKANI İLE YERİMİZDE DURAMADIK'

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediklerini ve çok heyecanlandıklarını söyledi. Başkan Türkoğlu, "Maçın son 5 dakikasını Sayın Cumhurbaşkanımız ile izledik, kalbim durdu diyebilirim. İkimiz de heyecandan yerimizde duramadık. Kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Türkoğlu, sahada mücadele eden oyuncular ile gurur duyduğunu ifade ederken, galibiyeti hak ettiklerini fakat şanssızlık yaşandığını belirtti.

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