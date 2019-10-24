24 Ekim 2019 Perşembe 23:01:10 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:08:30
Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun'u kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Narin ve Altun'a tebrik mesajı gönderdi.
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