19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:39:38 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:42:35
Başkan Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Kamal'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kamal'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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