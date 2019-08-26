26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:41:15 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:45:24
Başkan Erdoğan: Rövanşı da halledip play-off’tan çıkacağız
Toplu açılış töreninde, Trabzonspor'un AEK ile oynadığı ilk maça ve tura değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “AEK’yı orada 3-1 yendik. Rövanşı da halledip play-off’tan çıkacağız” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un AEK ile oynadığı ilk maça ve tura değindi. Başkan Erdoğan "AEK'yı Yunanistan'da 3-1 yendik. Rövanşı da inşallah burada halledip play-off'tan çıkacağız. Şimdiden başarılar diliyorum ve inanıyorum. Bunu da başaracağız" diye konuştu.
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