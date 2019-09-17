17 Eylül 2019 Salı 16:50:08 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 16:51:19
Başkan Erdoğan, milli sporcular Sümeyye ve Sevilay'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Beştepe´deki kabul yarım saat sürerken, Cumhurbaşkanlığı'ndan kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fenerbahçe, TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor
- Yunanistan'da yaşanan skandal sonrası Bakan Kasapoğlu: Bütün hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyuruyor
- Fenerbahçe'de devre arasında 3 isimle yollar ayrılıyor
- Cisse'den olay yaratan Vedat Muriç göndermesi!
- Alanyaspor'un attığı 2. gol tartışma konusu oldu