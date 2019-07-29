Başkan Erdoğan, down sendromlu sporcularımızı tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya alan sporcularımızı tebrik etti.
Başkan Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
“Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!”
Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor! pic.twitter.com/olQDS3ojPd— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2019
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