Başkan Ahmet Ağaoğlu resmen açıkladı! 43 milyon Euro'luk teklif...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için toplam 43 milyon euro teklif aldıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı 20M€'ya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 23M€ teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20M€ teklif geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da artık zihniyetin değiştiğinin altını çizen Ağaoğlu, "33 yaşındaki stopere 2.2 milyon euro para vermiş bir kulübümüz biz, o futbolcu şu anda Kıbrıs'ta 150 bin euroya oynuyor. Trabzonspor paraları böyle batırdı" ifadelerini kullandı.

Transfer için bazı çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Ağaoğlu, "Transfer için var mı, var mı, var mı? soruları geliyor ama para sınırlı. Artık herkes bunu anlasın. Futbol eski futbol değil, sistem öyle değil. Doğrudur transfer için görüşmelerimiz var ama Bicakcic bunlardan biri değil. Şu kısa süre içerisinde görüştüğümüz 2-3 önemli oyuncu var" dedi.

İflasın eşiğinde Türk futbolunun dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Sistemin ne kadar çarpık olduğu söylenirse söylensin bu sınırlamanın Türk futbolunun yararına olduğunu düşünüyorum. Bu bir milat olacak, iflasın eşiğindeki Türk futbolu için dönüm noktasıdır" şekllinde konuştu