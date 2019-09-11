Başkan açıkladı! Slimani transferi kapıdan dönmüş

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 1 gol kaydederek hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, kiralık gittiği Monaco'da 2 maçta 3 gol atarak adından söz ettirdi.



Monaco'da ikinci baharını yaşayan Slimani için Fransa'dan bir transfer itirafı geldi. L'Equipe gazetesine konuşan Bordeaux Başkanı Hugo Varela, Cezayirli forveti istediklerini ancak alamadıklarını belirtti.



''GEÇEN SEZONDAN İYİ İLİŞKİLERİ OLDU HERHALDE''



Varela, ''Transferde 7 milyon euro bütçemiz vardı. Islam Slimani'yi almak istedik. Ocak ayından beri onunla ilgileniyorduk. Ancak Leicester, futbolcuyu daha ucuz bir fiyatla da olsa Monaco'ya gönderdi. Onların tercihi bu yönde oldu. Sanırım geçen sezondan Adrien Silva transferinde iyi ilişkileri oldu ve bunu kullandılar.'' sözlerini kullandı.