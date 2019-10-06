GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’DE futbolcular, 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor maçının hemen ardından soyunma odasında özel bir toplantı gerçekleşti. Sarı-Lacivertliler’de kaptan Emre Belözoğlu öncülüğünde yalnızca oyuncuların katıldığı ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda puan kaybı yaşanan maç ve geleceğe dair yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Toplantıda ilk sözü, Antalyaspor karşısında kötü performans gösteren bazı oyuncular alarak, takım arkadaşlarından özür diledi.

PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ

■ SOYUNMA odasında diğer futbolcuların da onlara destek vererek “Biz hatalarımızla, doğrularımızla bir takımız” mesajı verdiği belirtildi. Sonrasında söz alan Emre'nin ise bu ligin her anlamda en iyi ekibi olduklarını vurgulayarak, “Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz” dediği aktarıldı.

YÖNETİM MEMNUN OLDU

■ TEKNİK heyet ve yönetimin; oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdikleri bu toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden memnun olduğu öğrenilirken, şampiyonluğun, olumsuz maçlardan sonra yaşanan böyle kenetlenmelerden geçtiğini ifade ettikleri belirtildi. Milli arada da bu tip toplantıların devam edeceği, yenilgiden gerekli tüm derslerin çıkarılacağı ifade edildi. Sarı-Lacivertli futbolcular, sosyal