'Başarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan için istiyorum'

Milli Takımımız, eski teknik direktörü Lucescu döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşmüş, herkesi umutsuzluğa sevk etmişti. Beşiktaş'ı iki kez şampiyon yapan Şenol Güneş'in gelmesi ile Milli Takımımızda deyim yerindeyse 'Güneş' açtı. Güneş yönetiminde 8 maçta 7 galibiyet alarak şahlandık, ortaya koyduğumuz başarılı savunmayla dikkat çektik. Ay-yıldızlılar bu periyotta kalesinde sadece 2 gol gördü, rakip fileleri 18 kez sarsarak göğsümüzü kabarttı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Milli Takımımızın teknik patronu Güneş, Fotomaç Gazetesi'ne özel röportaj verdi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol ailesi için büyük bir şans olduğunu belirten Güneş şöyle devam etti: "Ben başkan Nihat Bey'e 'Başarıyı kendim için bir, sizin için beş, ama Cumhurbaşkanı için 10 defa istiyorum' dedim. Andorra maçının özetlerini izlerken Cumhurbaşkanımızı gördüm. Başarıyı ne kadar istediğini de görüyorum. Benim ismimi de Trabzon'da stada verdi. Kendisine teşekkür borcum var. Tabii ben bunu kendi adıma almadım, Ahmet Suat adına, Özkan Sümer adına aldım.

BİRÇOK TESİS YAPTI

Benim uluslararası konumum, diğer konumlar göz önüne alınarak verildi. Ama benim ismim verilmese de haksızlık yapıldığını düşünmezdim. Orada bunu biraz kullananlar oldu, 'Niye onun adı verildi' dendi. Bu yanlıştı. Trabzon'da Ahmet Suat da Özkan Sümer de bir değerdir. Her hizmet edene teşekkür etmek lazım. Yanlış yapsa da dersler çıkarmamız gerek. Cumhurbaşkanımızın sadece stat değil ki, gençlik olimpiyatları nedeniyle yaptığı sahalar var orada. Her branşta yatırımlar yapıldı. Ama futbol kenti olduğumuz için bunu biraz daha öne çıkarmamız lazım. İşte Yusuf Yazıcı'nın gitmesi ne kadar para getirdi yöreye.

BÜYÜKLÜĞÜN SIRRI

Orada verimli bir arazi var. Üretim için de Cumhurbaşkanımızın yaptığı tesisler var. Ya kullanın bunu ya kıymetini bilin. Şenol Güneş Stadı'nın etrafında sahalar var. Oralarda organizasyonlar yapılmalı. Biz 82 puan topladık, şampiyonluk elimizden alındı. Bir de değil 2 defa şampiyonluk elimizden alındı. Orada kaybetmiş gibi gözüksek de o başarılar sayesinde buraya gelebildik. Şampiyon olunamazsa bile şehir takımı sahipleniyor. Büyüklüğün aslında burada. Bursaspor da şampiyon oldu. Potansiyeli çok fazla. Hatta Trabzon'u geçebileceğini bile düşündüm ama görüyorum ki olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü o ruh sende var. Bursa'da sanayi var, kitleler var, oyuncu üretimi var ama bir sahipsizlik var. Ama Trabzonspor sahipsiz değil. Küçük düşünme, kendi insanını yok sayma. Tartış, eleştir ama kızma.

ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Bugünkü ekonomik durumda daha çok başarı sağlanmalı. Bu imkanlarla daha iyi işler yapmamız lazım. Eskiden imkansızlıklarla yapılanlara bakıyoruz da çok şey değişti ülkemizde. Artık tesis sorunumuz yok ama bunun karşılığında da başarı elde edemiyoruz. Eskiden çim sahamız yoktu. Bu konuların düzeltilmesi lazım. Konuları tartışmak yerine olayları bireyselleştiriyoruz. Bu çok yanlış. Kulüplerin yapılarında sıkıntı var. Zamanla bunların üzerine eğileceğiz. Bir organizasyon şeması çıkarıp öyle hareket etmeliyiz.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Şu ana kadar oynadığımız maçlara baktığımızda herkes görevini biliyor. Yönetim, teknik adam, futbolcu hepimiz biliyoruz. İyi bir yola girdik. Konya'da, Eskişehir'de, İstanbul'da taraftar çok iyi destek verdik. Andorra maçında sonuna kadar destek oldular ve karşılığını aldık. Bocaladığımız karşılaşmalarda taraftarımızın sabretmesi, sonuna kadar coşku ile destek vermesi, oyuncuların, sinerjisini artırmasını beklerim. Andorra maçında zaman zaman 'nasıl olsa kazanırız' duygusu hakim olduğu için golün geç gelmesi sabırsızlık oluşturuyor. İyi oyunla maç kazanılır ama mutlaka sonuç almamız gereken maçlarda bunu hep birlikte yapacağımızı düşünüyorum.

ARNAVUTLUK ZOR RAKİP

Arnavutluk maçı çok önemli. Güçlü bir takım. Birçok futbolcusu İtalya liginde oynuyor. Çok sert, koşan, takım oyunu oynayan, iyi kapanıp çıkabilen bir rakip. Zor bir karşılaşma. Biz de en az onlar kadar oynamak zorundayız. Sabırsız, 'nasıl olsa alırız' anlayışı bize çok zarar verir. Bunu kesinlikle istemiyorum. Hem biz, hem taraftarın sahiplenmesi, destek olması lazım. Avrupa Şampiyonası'na gidecek yolun ilk adımı olacak. Arnavutluk'u yenersek kapıyı baya açmış oluruz diye düşünüyorum.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

Hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Şu anda durumumuz iyi ama daha sonuca varmış değiliz. Şartlar ne olursa olsun biz burada Arnavutluk'u ve İzlanda'yı yenersek gruptan çıkarız. Fransa'yı atlayarak söylüyorum. Arnavutluk maçı Fransa'dan çok daha önemli. Son 4 maçın 3'ünü kazanan Arnavutluk çok moralli. Andorra, Moldova ve İzlanda'yı yendiler. İyi de oynuyorlar. Yeni hocaları var, yeni bir sinerji yakaladılar. Bizim maça final olarak bakıyorlar. Taraftarımız şunu bilsin ki işimiz kolay değil. Her şeyimizle Arnavutluk maçına odaklandık. Yenersek işimizi yüzde 50 görmüş oluruz.

SERKAN BEY'E BORÇLUYUM

Şenol Güneş, bizi çok şık ve enerjik bir şekilde karşıladı. Röportaj sırasında sorularıma içtenlikle cevap verdi. Hocama şu soruyu da sormadan edemedim: 'Hocam, sizi kim bu kadar şık giydiriyor? Beşiktaş teknik direktörüyken de; şimdi de çok şık giyiniyorsunuz.' Şenol hoca sonunda bu şıklığın perde arkasındaki ismi açıkladı: 'Bizim Serkan bey var. Serkan Ağaçkakan. Lufian Türkiye Pazarlama Direktörü Serkan bey. Şıklığımı ona borçluyum...'

HAKEMLER KORKUYOR

İlkeler, prensipler kurallar konulur ve herkes buna uyarsa işler kolay. Hakemler de kurallara uymalı. Benmerkeziyetçilik olursa sorunlar bitmez. Adaletin terazisi doğru olmalı. Birini koruyup diğerini korumuyor görüntüsü iyi değil. Mutlaka inandığı kararları vermeliler. Hakemlerin korku içinde kararlar verdiğini düşünüyorum eskiden bu yana.

KADRO PEK DEĞİŞMEZ

Milli Takım kadrosunda bir-iki değişiklik olabilir. Bir kadro oturtup onunla devam etmek istiyoruz. Çekirdek kadroda sadece sol bek kısmında şu anda sıkıntı var. Yani bir iskelet olacak ve onunla devam edeceğiz. Zaman zaman ufak tefek günlük değişiklikler tabii ki olabilir ama genel anlamıyla takımımızı herkes tanıyacak ve bilecek.

YABANCILAR KALİTELİ ALINMALI

Paraların çoğu yabancılara gidiyor. Kulüplerin bu kadar borçlu olmasının nedenlerinden biri budur. Bunlar yabancıyı engellemek için bir sebeptir ama hepsi için geçerli değil. Kulüplerimiz diyor ki 'Avrupa'da yarışırken niye haklarım kısıtlı olsun. Rakiplerim yabancı.' Tamam şöyle yapalım, 10 tane yabancı al ama bir süre sonra oynayan futbolcu 7'ye insin Türkiye'de. Avrupa'da 10 tane oynat. Türkleri alıp oynatmıyorsan neye yarar. Büyük kulüplerimiz fazla para harcayarak kendimizi daha zor durumlara düşürüyoruz. Yabancı alınsın ama biraz seçici davranılmalı. Doğru transfer her şeyi kurtarır. Sadece satışta değil, alışta kazanılır. Araştırılıp alınırsa işler yoluna girer. Ben çok karamsar değilim.

KRİTER OLMALI

Bakıyorsun herkes haklı. Herkesin haklı olduğu yerde çözüm olmaz. Herkesin haksız olduğu yerde de olmaz. Biz Avrupa Birliği'ne gidip çalışabiliyor muyuz? Hayır. Vize koyuyor. O zaman sen de belirli kriterler koyacaksın. Bizim yeni oyuncular bulup satmamız gerek ve bundan ülkemiz döviz kazanmalı. Bu yeni bir iş sektörü. Bunu rahatlıkla yapabiliriz.

(Fotomaç)