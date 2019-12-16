  • Bist 100
    111173
  • Dolar
    5,8527
  • Euro
    6,5281
  • Altın
    277,7880
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Çocuklar Duymasın' dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru 'Çocuklar Duymasın' dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru
300 kilo ağırlığında domuz avladılar 300 kilo ağırlığında domuz avladılar
Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen vekillere acılı anneden terlik HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen vekillere acılı anneden terlik
Göksel Gümüşdağ açıkladı: Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse anlayış gösteririz Göksel Gümüşdağ açıkladı: Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse anlayış gösteririz
İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu
İşte PKK/PYD'nin geldiği son durum: Can çekişiyorlar İşte PKK/PYD'nin geldiği son durum: Can çekişiyorlar
Başakşehir'in UEFA'daki rakibi Sporting Lizbon, Türk takımları ile 6 kere karşılaştı Başakşehir'in UEFA'daki rakibi Sporting Lizbon, Türk takımları ile 6 kere karşılaştı
Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması TBMM'de kabul edildi Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması TBMM'de kabul edildi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi
İşte PKK/PYD'nin geldiği son durum: Can çekişiyorlar İşte PKK/PYD'nin geldiği son durum: Can çekişiyorlar
Fransa büyük zarar ediyor! Macron'a karşı başlatılan grevler 12. gününe girdi Fransa büyük zarar ediyor! Macron'a karşı başlatılan grevler 12. gününe girdi
Rumlar İHA haberini son dakika geçti: Bu durumu daha da kötüleştiriyor Rumlar İHA haberini son dakika geçti: Bu durumu daha da kötüleştiriyor
Başkentte engelliler el sanatları becerilerini sergiliyor Başkentte engelliler el sanatları becerilerini sergiliyor
MEB LGS Aralık ayı örnek sorular yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular haberimizde MEB LGS Aralık ayı örnek sorular yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular haberimizde
Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna 'gebereceksin' yazılmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna 'gebereceksin' yazılmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı
Simge Sağın’ın avukatından aşk mesajlarıyla ilgili açıklama Simge Sağın’ın avukatından aşk mesajlarıyla ilgili açıklama
BM BAE'li firmanın Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiğini raporladı BM BAE'li firmanın Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiğini raporladı
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında iki kardeş öldü Rusya'nın İdlib'e saldırılarında iki kardeş öldü
Ford Ecosport'un elektriklisi de olmalı Ford Ecosport'un elektriklisi de olmalı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen vekillere acılı anneden terlik HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen vekillere acılı anneden terlik
Teknik direktör İnce: Avazımız çıktığı kadar bağırarak herkese İstiklal Marşı'mızı dinlettik Teknik direktör İnce: Avazımız çıktığı kadar bağırarak herkese İstiklal Marşı'mızı dinlettik
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğretim bursu sonuçları ne zaman açıklanır? VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğretim bursu sonuçları ne zaman açıklanır?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den 'At ve Eşek eti ithalatı' iddialarına yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den 'At ve Eşek eti ithalatı' iddialarına yanıt

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 16:31:27 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:37:02

Başakşehir'in UEFA'daki rakibi Sporting Lizbon, Türk takımları ile 6 kere karşılaştı

Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda eşleştiği Sporting Lizbon, daha önce Beşiktaş, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile toplamda 6 kez mücadele etti. Portekiz temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, Son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Portekiz Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Lizbon, 4. sırada yer alıyor. Sezon başında Silas’ın (Jorge Manuel Rebelo Fernandes) teknik direktörlük görevine geldiği Lizbon’un kadrosunda takım kaptanlığını da yapan Bruno Fernandes, Marcos Acuna, Wendel, Luiz Phellype gibi isimler yer alıyor. 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de Fenerbahçe forması ile mücadele eden Portekizli savunmacı Luis Neto da Lizbon’da dikkatleri çeken isimler arasında yer alıyor.

Türk takımları ile 6 kere karşılaştı

Türk takımları ile tarihinde 6 kere karşılaşan Sporting Lizbon, Beşiktaş, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile 2'şer kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda Lizbon, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, sahadan 1 kere de mağlup ayrıldı. Lizbon bu maçlarda Beşiktaş ve Kocaeli’ne karşı 1’er galibiyet elde etti. Portekiz ekibi tek mağlubiyetini ise 2002-2003 yılında UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında 3-0’lık skorla Gençlerbirliği’nden aldı.

Grubunu 2. tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu 12 puanla 2. sırada tamamlayarak son 32 turuna kalan Sporting Lizbon, Avrupa arenasında LASK Linz, PSV Eindhoven ve Rosenborg ile mücadele etti. Grupta beraberlik yüzü hiç görmeyen Lizbon, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 de mağlubiyet alarak 13 puanlı Linz’in ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

Takımın gol yükü Fernandes ve Phellype’de

Ligde 20 gol atıp kalesinden de 15 gol gören Sporting Lizbon’un skor yükünü ise Fernandes ve Phellype çekiyor. Portkizli orta saha Bruno Fernandes,  takımıyla bu sezon sahaya çıktığı tüm kulvarlarda 12 gol, 9 asist yaparken, Brezilyalı forvet Luiz Phellype ise 6 gol, 2 asistle mücadele ediyor.

Portekiz Ligi’ni 18 kez kazandı

Portekiz Ligi’nde 18 kere şampiyonluk ipini göğüsleyen Sporting Lizbon, 17 kez de Portekiz Kupası şampiyonu oldu. 2 Lig Cup kupasını müzesine götüren Lizbon, 8 defa da Portekiz Süper Kupası’nın sahibi oldu. Öte yandan Portekiz temsilcisi 1963-1964 sezonunda da  Kupa Galipleri şampiyonu oldu.

Portekiz ekibi, maçlarını Lizbon’da bulunan 50 bin kapasiteli Estadio Jose Alvalade oynuyor.

Öte yandan Lizbon, bu akşam ligin 14. haftasında deplasmanda Santa Clara ile karşılaşacak.  (İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ