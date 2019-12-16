16 Aralık 2019 Pazartesi 15:17:39 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 15:35:56
Başakşehir'in UEFA'daki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon oldu.
Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine seribaşı olarak katılan Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'la ilk maçı 20 Şubat 2020'de deplasmanda, rövanşı ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. (AA)
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