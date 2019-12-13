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13 Aralık 2019 Cuma 10:41:06 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:45:01

Başakşehir'in rüya galibiyeti Alman basınında

90.dakikada Crivelli'nin golüyle Alman devi Mönchengladbach'ı Avrupa'nın dışına iten Başakşehir tarih yazdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Borussia Park’ta BundesLiga lideri Mönchengladbach’ı 90’da devirerek tarih yazan Başakşehir Avrupa’da son 32’ye kalırken, 1-2 biten karşılaşmanın ardından Alman basını büyük bir şok yaşadı.

"UTANÇ VERİCİ"

Mönchengladbach’ı kastederek ‘UEFA Avrupa Ligi’nden elenen tek takım siz oldunuz manşetlerini atan Almanlar İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Crivelli, Clichy’den uzun uzun bahsederken ülkenin prestijli yayın organlarından Welt’in “Utanç verici” başlığı dikkat çekti.

Son dakika golüyle Almanya basınına yas ilan ettiren temsilcimiz Başakşehir hakkında atılan manşetler…

Welt: Bizim için utanç verici, UEFA’dan elendik

Der Tages Piegel: Çok acı, 1 dakikada Avrupa’nın dışında kaldık. Bayern Münih’i evinde deviren Mönchengladbach Başakşehir’e diş geçiremedi, Mert Günok’a takıldı

Der Westen: Gruptan çıkmak için maçı berabere bitirmemiz bile yetiyordu, başarısızlığın sorumlusu Marco Rose’dur.

RTL: Crivelli şoku. Borussia Mönchengladbach’ın tecrübeli futbolcularından Stefan Lainer “Aptallık yaptık kalemizde 2 gol gördük”

Kicker: 5 değişiklik Gladbach’ı yaktı. Bayern Münih karşısında kazanan kadrodan 5 yıldızın (Bensebaini, Stindl, Plea, Hofmann ve Benes) kadroya alınmaması pahalıya mal oldu.

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